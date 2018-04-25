القضاء العراقي يدين مسلحين من داعش بمهاجمة قوات الأمن

أخبار الآن | الأنبار - العراق (وسام يوسف)

أعلن مجلس القضاء العراقي الأعلى إصدار أربعة أحكام بالإعدام لمسلحين من داعش في الأنبار جرى إعتقالهم خلال عمليات مطاردة بقايا التنظيم وقادتهم في المناطق الصحراوية شمالي المحافظة.

وقال مجلس القضاء العراقي في بيان إن أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة جنايات الأنبار بحق مسلحي التنظيم جاءت بعد إدانتهم بالإشتراك بعمليات ضد مقرات الجيش العراقي والقوات الأمنية في الفلوجة والرمادي.

وأضاف بيان مجلس القضاء العراقي الأعلى أن محكمة جنايات الأنبار أصدرت حكمها وفقا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب , لافتا إلى أن الأحكام حضورية إبتدائية قابلة للطعن وخاضعة للطعن التلقائي.

وكانت محكمة جنايات نينوى أصدرت حكماً بالإعدام على متهم بالإنتماء إلى داعش عمل بصفة قاض في ما تسمى "المحاكم الشرعية" داخل التنظيم.

وقال المتحدث الرسمي ل‍مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان إن المتهم كان يعمل بصفة قاض في محكمة عقود الزواج في ما تسمى بالمحاكم الشرعية التي إبتدعها التنظيم الإرهابي في الموصل , و تابع أن المحاكمة أصدرت حكمها وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

يشار الى أن السلطة القضائية تعلن بين فترة وأخرى عن إصدار أحكام مختلفة بحق متهمين بقضايا جنائية وسرقات و"إرهاب".

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