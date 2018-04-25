الجيش المصري يعلن قتله عشرات الإرهابيين في سيناء..

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت القوات المصرية قتلها 30 إرهابيا وضبط 173 آخرين فضلا عن تدمير مئات البؤر والأوكار الارهابية في شمال منطقة سيناء و وسطها، وأوضحت الجيش المصري في بيان أن قتله العشرات من الإرهابيين يأتي في إطار العملية العسكرية الشاملة لمجابهة الإرهاب التي أسماها "سيناء 2018" والتي أطلقها في شباط/فبراير الماضي، ولفت البيان إلى أن القوات الجوية المصرية حققت عددا من النجاحات منها استهداف وتدمير ثلاثة أوكار وبؤر ارهابية ما أسفر عن مقتل عدد من التكفيريين على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي - الشرقي الى جانب قطع خطوط امداد العناصر الارهابية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي من خلال تدمير عربات محملة بكميات من الأسلحة والذخائر.



كما تم قتل أربعة أفراد وصفهم بـ "شديدي الخطورة" والقبض على 173 آخرين بشمال و وسط سيناء، من جهة أخرى أوضح بيان الجيش المصري أنه جرى قتل 17 فردا تكفيريا بواسطة عناصر وزارة الداخلية المصرية نتيجة معلومات أمنية عن إختباء عدد منهم بإحدى المناطق السكنية المهجورة بدائرة قسم أول العريش.



و أسفرت العمليات كذلك عن القضاء على 8 تكفيريين "شديدي الخطورة" بشمال ووسط سيناء إلى جانب التحفظ على عدد من الاسلحة وثلاث عبوات ناسفة معدة للتفجير، وفي ذات السياق، كشفت القوات المسلحة المصرية أن عناصر المهندسين العسكريين قاموا باكتشاف وتفجير 74 عبوة ناسفة تمت زراعتها لاستهداف قوات المداهمات بمناطق العمليات بالاضافة الى اكتشاف منطقة تدريب على اجتياز الموانع خاصة بالعناصر التكفيرية.



و أوضحت أنه تم تدمير والتحفظ على 26 عربة و 25 دراجة نارية خلال أعمال التمشيط والمداهمة فضلا عن تدمير 437 ملجأ ووكر ومخزن عثر بداخلها على كمية من مواد الاعاشة والملابس العسكرية وكميات من الذخائر , كما تم اكتشاف وتدمير 38 مزرعة لنبات البانغو والخشخاش المخدر وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة المعدة للتداول بشمال ووسط سيناء وبنطاق المنطقة الغربية العسكرية.



و أكد البيان أيضاً استمرار القوات البحرية المصرية في أعمال التأمين البحري وحماية الأهداف البحرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية وقطع خطوط الإمداد للعناصر الارهابية ومنع تسللها من وإلى البحر بالإضافة الى مواصلتها بالتعاون مع التشكيلات التعبوية احكام الحصار البحري على الساحل من رفح وحتى بور سعيدـ وفي إطار الجهود المكثفة لقوات حرس الحدود وعناصر المهندسين المصريين على الاتجاه الشمالي - الشرقي ذكر بيان الجيش المصري أنه تم اكتشاف وتدمير عدد من الأنفاق بمدينة رفح بشمال سيناء.



وفي نطاق المنطقة الغربية العسكرية لفت البيان الى أنه تم ضبط عربة نقل عثر بداخلها على 675 مسدس صوت وستة الاف طلقة بالإضافة الى كميات كبيرة من الأدوية والمستحضرات الطبية والمواد المخدرة الى جانب ضبط أكثر من مئتي فرد متسلل من جنسيات مختلفة، وأشار البيان كذلك إلى أنه نتيجة للأعمال القتالية للقوات قتل ثلاثة ضباط وأصيب ضابط صف وجندي من القوات المشاركة في المداهمات أثناء عمليات الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية.



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