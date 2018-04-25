إختتام مؤتمر مانحي سوريا في "بروكسل"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أن الدول المانحة لمساعدة سوريا تبرعت خلال مؤتمر بروكسل بأربعة مليارات و 4 مئة مليون دولار، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى سوريا ستيفان دي ميستورا في ختام مؤتمر بروكسل , مؤكدة ضرورة حل الأزمة السورية عبر حوار دبلوماسي بهدف التوصل الى حل سياسي وليس عسكريا.

و تقول الامم المتحدة إنها تحتاج الى أكثر من تسعة مليارات دولار هذا العام لتنفيذ أعمالها الانسانية في سوريا ودعم اللاجئين في الدول المجاورة، من جهته حذر مدير منظمة تنسيق الشؤون الانسانية في الامم المتحدة مارك لوفتشوك حذر من أن بعض البرامج قد يتم وقفها اذا لم يتم الحصول على التمويل.



و أكد لوفتشوك "نحن نعاني من نقص خطير في الموارد" مضيفاً أن منظمة تنسيق الشؤون الانسانية تمكنت من جمع نصف المبالغ المطلوبة في 2017، و قادت لندن وبرلين التعهدات المالية فقد اعلنت بريطانيا تقديم 450 مليون جنيه استرليني (630 مليون دولار ) لعام 2018 و 300 مليون جنيه لعام 2019 بينما قالت ألمانيا أنها تبرعت بأكثر من مليار يورو.



و بلغ عدد النازحين داخل سوريا نحو 6,1 مليون شخص كما فر أكثر من خمسة ملايين الى خارج البلاد , ويحتاج 13 مليون شخص من بينهم ستة ملايين طفل الى المساعدات بحسب الامم المتحدة.



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