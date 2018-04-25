أول إنتاج تجاري للغاز في العراق من حقل السيبة في البصرة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت الحكومة العراقية بدء الإنتاج التجاري الأول للغاز من حقل السِيبة في مدينة البصرة جنوبي العراق بقدرة مبدئية تبلغ 25 مليون متر مكعب يومياً.

وقال بيان لوزارة النفط العراقية إن الإنتاج المتحقق حاليا يعد أوليا وصولا إلى إنتاج الذروة نهاية العام الحالي والذي يقدر بمئة مليون قدم مكعب في اليوم.

و قسمت عملية إستثمار الحقل بين شركة "كويت إنرجي" الكويتية (بنسبة 25 في المئة)، و"تباو" التركية (30 في المئة)، والمؤسسة المصرية العامة للبترول (20 في المئة)، وشركة نفط ميسان الحكومية (25 في المئة)، وفقا لموقع وزارة النفط العراقية.

وسيؤمن إنتاج هذا الحقل الذي إكتشف في العام 1972 تصاعدا في تشغيل محطات الطاقة الكهربائية في العراق.

وأشارت وزارة النفط العراقية إلى أن انتاج العراق في شباط/فبراير بلغ 2,8 مليار قدم مكعب يوميا.

ويعد حقل السيبة أحد أهم ثلاث حقول غازية في العراق الى جانب حقلي عكاز في محافظة الأنبار غربي العراق والمنصورية في محافظة ديالى شمال شرق بغداد وفقا للمتحدث باسم وزارة النفط العراقية.

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