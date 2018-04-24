قتلى بتحطم طائرة عسكرية في تونس

أخبار الآن| تونس العاصمة- تونس (وكالات)

ذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء أن عسكرييّن قتلا في سقوط طائرة عسكرية مساء يوم الاثنين قرب قاعدة جوية تابعة للجيش بمدينة صفاقس عاصمة الجنوب التونسي، وسقطت الطائرة أثناء مهمة للتدريب على الطيران الليلي بدوائر القاعدة الجوية في صفاقس وفق المعطيات الأولية.



ونقلت الوكالة عن عادل الخبثاني، والي الجهة الذي كان متواجدا في مكان الحادثة، قوله، بأن "الطائرة سقطت أثناء قيامها بعملية تدريبية ليلية، وفق المعطيات الأولية".

يذكر أن حدث تبادل لإطلاق النار وقع، بين مجموعة مسلحة قادمة من ليبيا، الأربعاء 5 أبريل/نيسان، وإحدى الفرق العسكرية العاملة على الحدود التونسية الليبية، بحسب ما أكده مصدر أمني لصحيفة "الشروق" التونسية.

وذكر المصدر ، أن المواجهات أسفرت عن إيقاف 4 مهربين تونسيين، بينما تحصن البقية بالفرار على متن سيارتين رباعيتي الدفع وعادوا إلى ليبيا، وأوضح أن الدورية العسكرية ردت باستعمال النار ضد المجموعة المسلحة التي كانت تتولى تأمين التهريب، وهو ما نتج عنه اشتعال شاحنة صهريج و8 شاحنات محملة بالمحروقات دون تسجيل خسائر في الأرواح.

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