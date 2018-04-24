السعودية تشهد العرض العالمي الأول لفيلم Infinity War

أخبار الآن | الرياض - السعودية (وكالات)



تستقبل دُور العرض السينمائية فى السعودية الخميس المقبل 26 أبريل العرض الأول لفيلم افنجرز Avengers: infinity war من السلسلة الشهيرة "المنتقمون" إحدى الإنتاجات الضخمة لاستوديو مارفل ، وهو العرض الأول على مستوى العالم، على أن يُعرض بعد ذلك فى صالات السينما الأمريكية.

مارفل سبق وأن رَوجت للفيلم بطرح تريلر دعائى لـ Avengers Infinity War فى شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضى، والذى اقتربت نسبة مشاهدته حتى الآن إلى نحو 170 مليون مشاهدة، وهو ما يشير بشكل كبير إلى نجاح الفيلم المنتظر طرحه.

الفيلم يشارك فى بطولته كل من كريس برات، سكارليت جوهانسون، كريس إيفانز، توم هولاند، كريس هيمثورث وغيرهم من النجوم، الذين جسدوا شخصيات شهيرة فى سلسلة أفلام مارفل، ومن بينهم Iron Man، Black Widow.

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