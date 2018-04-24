الجبير يكشف رسالة ترامب لقطر: الدفع مقابل الحماية أو السقوط

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كان يقصد قطر، عندما تحدث عن "دول ستسقط أنظمتها خلال أسبوع"، إذا توقفت واشنطن عن حمايتها.

وقال الجبيرانه بناء على تصريح ترامب في المؤتمر الصحفي مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، "إنه يجب على قطر أن تدفع ثمن وجود القوات العسكرية الأميركية في سوريا وأن تقوم بإرسال قواتها العسكرية إلى هناك

وذلك قبل أن يلغي الرئيس الأميركي الحماية الأميركية لدولة قطر والمتمثلة بوجود القاعدة العسكرية الأميركية على أراضيها " .

وأكد الجبير، في التصريحات التي نقلتها وكالة الأنباء السعودية "أنه لو قامت أميركا بسحب الحماية الأميركية المتمثلة بالقاعدة العسكرية من قطر فإن النظام سيسقط هناك خلال أقل من أسبوع".

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