المرأة أبرز محاور معرض الكتاب في تونس لهذه السنة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

تحت شعار "نساء بلدي- نساء ونصف"، احتفت دورةُ هذهِ السنة من معرضِ تونس الدولي للكتاب بالمرأة، اعترافا بما قدمتهُ المرأة في تونس في السنوات الأخيرة من أدوارٍ ومساهمات في بناءِ وإرساءِ مسارِ الانتقال الديمقراطي فكانت حصناً في الدفاعِ عن البعدِ المدني لتونس الجديدة.

واختَتَمَ المعرض دورتهُ السنوية الرابعة و الثلاثين، قبلَ عدة أيام، و اقيمَ في قصرِ المعارض الدولية بالكرم، وعُقدَ تحتَ شعار "نقرأ لنعيشَ مرتين"، وهو نفسُ شعارِ الدورة الماضية.

وحلت جمهورية الجزائر ضيف شرف المعرض، كدليل على عمق التفاعل الثقافى بين البلدين على مر التاريخ.

وشارك فى الدورة الـ34، 775 ناشرا مثلوا 32 دولة عربية وأجنبية، من ضمنهم 126 ناشرا تونسيا، بالإضافة إلى 80 نشاطا ثقافيا من بينهم أنشطة مخصصة للأطفال والشباب.

وحلت دولة روسيا كضيف شرف في الدورة ضمن برنامج الأطفال الذى يجمع 13 بلدا عربيا وأجنبيا.

وكرم المعرض هذا العام مجموعة من المفكرين والكتاب التونسيين والعرب، منهم "المفكر يوسف الصديق، والفنانة المسرحية الراحلة رجاء بن عمار، والأديب محمود طرشونة والراحل محمد الطالبى، إلى جانب شخصيات عربية مثل الكتابيين الفلسطينيين ربعي المدهون ويحيى يخلف، والروائى السعودى محمد حسن علوان.

وشهد معرض هذا العام، ادخال جائزة جديدة بجانب جوائز النشر، تتمثل فى جائزة فاطمة الحداد للدراسات الفلسفية، وجائزة توفيق بكار التقديرية التى تسند لشخصية ثقافية فى سياق تتويج لمسارها الفكرى والأدبى.

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