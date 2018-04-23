أمريكا تريد من بيونغ يانغ تفكيك الأسلحة النووية

أخبار الآن | تينيسي - الولايات المتحدة - (وكالات)

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين بالإدارة الأمريكية قولهم يوم الأحد إن الرئيس دونالد ترامب لا يعتزم عرض تخفيف العقوبات على كوريا الشمالية قبل أن تفكك بيونغ يانغ بشكل كبير برامجها النووية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير بإدارة ترامب قوله ان الرئيس ترامب لن يرتكب أخطاء الماضي بمعني أن الولايات المتحدة لن تقدم تنازلات جوهرية مثل رفع العقوبات حتى تفكك كوريا الشمالية برامجها النووية بشكل كبير“.

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأحد، أن كوريا الشمالية وافقت على وقف التجارب النووية والباليستية، في حين أن الولايات المتحدة لم تتنازل حتى الآن عن "أي شيء" في المقابل.

وأعلنت بيونغ يانغ هذا الأسبوع وقف التجارب النووية وإطلاق الصواريخ الباليستية، وإغلاق موقع للتجارب النووية، في وقت يستعد البلدان فيه لعقد قمة على أعلى مستوى بين كيم جونغ أون وترمب، إلا أنها لم تلتزم التخلي عن أسلحتها النووية التي تعتبرها ضمانة لها بوجه أية محاولة للغرب للإطاحة بنظامها.

وكتب ترامب على تويتر "لم نتخل عن أي شيء، لقد وافقوا على السير باتجاه نزع السلاح النووي (وذلك عظيم للعالم)، وإغلاق موقع للتجارب النووية ووقف التجارب

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