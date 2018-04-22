مقاتلات قطرية تهدد سلامة طائرة إماراتية مدنية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وام)

هددت طائرة قطرية سلامة طائرة إماراتية مدنية، أثناء عبورها الأجواء التي تديرها مملكة البحرين ظهر الأحد، وفق ما ذكرت وكالة وام الإماراتية.

ونقلت الوكالة عن هيئة الطيران المدني قولها، بأنها ستقدم شكوى لدى المنظمة الدولية للطيران المدني حول ما وصفته بالـ "التعدي"، الذي يهدد سلامة الطيران المدني، ويخرق القوانين والإتفاقيات الدولية.

وفيما يلي نص بيان هيئة الطيران المدني: "في حوالي الساعة الثانية عشرة من بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي، قامت مقاتلات جوية قطرية بالاقتراب وبشكل خطير وغير آمن من طائرة إماراتية مدنية عليها 86 راكباً أثناء عبورها الأجواء التي تديرها البحرين في رحلة مجدولة ومعروفة المسار ومستوفية للموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دولياً في تكرار واضح لتهديد سلامة الطيران المدني وخرق للقوانين والاتفاقيات الدولية.

حيث قامت المقاتلات القطرية بملاحقة الطائرة المدنية الإماراتية والاقتراب منها مقلصة المسافة الأفقية إلى أقل من ميلين والعمودية إلى 700 قدم تاركة ثواني قليلة قبل اصطدام الطائرتين مما يعد اقترابا خطيرا وغير آمن يعرض حياة الركاب للخطر، الأمر الذي أجبر قائد الطائرة الإماراتية على إجراء مناورة سريعة للابتعاد وتفادي الاصطدام.

إن تهديد سلامة الركاب بأي شكل من الأشكال عمل مرفوض.. وستقوم الهيئة برفع شكوى لدى المنظمة الدولية للطيران المدني بخصوص هذا التعدي".

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