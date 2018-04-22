جهة رسمية بمصر تقرر حجب "لعبة الحوت".. لتقليص الضحايا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



بعد إنتشار الجدل بشأن لعبة تسمى "الحوت الأزرق" والتي دفعت أطفالا للانتحار، أصدر النائب العام في مصر، السبت 21 أبريل/ نيسان، قرارا بحجب مواقع الألعاب الإلكترونية الخطيرة على الأطفال..

بهذا الصدد، ذكر بيان للنيابة العامة المصرية أن النائب العام كلف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات، من أجل حجب المواقع التي تبث الألعاب الإلكترونية الضارة على شبكة الإنترنت ومنها لعبة "الحوت الأزرق"، وفق صحيفة "البيان"..

هذا البيان أكد "أن تلك الألعاب ذات خطورة كونها تستهدف صغار السن، ويترتب على إتباع تعليماتها ومراحلها المختلفة إيذاء الشخص لنفسه أو ذويه، وقد يصل أحيانا إلى الانتحار وارتكاب جرائم القتل، وهذا ما يهدد الأمن القومي والمصالح العليا للبلاد..

كما أشار البيان في نفس الوقت أن "النيابة العامة ستسلك كافة السبل من خلال الاتفاقيات الدولية للتعاون القضائي لتحديد هوية من وضعوا تلك الألعاب، سعيا لاتخاذ الإجراءات الجنائية تجاههم، وأهابت النيابة العامة أولياء الأمور بملاحظة أولادهم وعدم تركهم منعزلين مع تلك الألعاب، التي تبث من الخارج ووضعت بمعرفة أناس غير أسوياء يستهدفون المراهقين قليلي الخبرة، بحسب البيان.

وفي وقت سابق قامت دار الإفتاء المصرية بتحريم المشاركة في لعبة تعرف بـ"الحوت الأزرق"، والتي تطلب ممن يشاركون فيها اتباع بعض الأوامر والتحديات التي تنتهي بهم إلى الانتحار، وهي الشباك التي وقع فيها الكثير من المراهقين مؤخرا في عدد من دول العالم.. بهذا الخصوص، طالبت دار الإفتاء بشكل فوري بالخروج من اللعبة الذين استدرجوا للمشاركة في اللعبة، وناشدت الآباء بمراقبة سلوك أبنائهم، وتوعيتهم بخطورة هذه الألعاب القاتلة..



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