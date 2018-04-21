واشنطن تجدّد التأكيد على الحل السياسي في اليمن

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة (صحف)

أكد مساعد وزير الخارجية الأميركية جون سوليفان، خلال اجتماع مع مارتن غريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، دعم الولايات المتحدة لجهود إعادة جلسات الحوار بين الأطراف المتنازعة في اليمن، بما فيها إطار المفاوضات الذي يجري العمل عليه حالياً.

واتفق المسؤولان على أن حلّ المأساة الإنسانية والأزمة السياسية والأمنية لا يتم إلا من خلال توصّل الأطراف كافة إلى اتفاق سياسي شامل لحل الأزمة اليمنية.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت، إن سوليفان التقى غريفيث في واشنطن وقدم له الشكر على الجهود التي يبذلها لحل النزاع في اليمن. وأشارت إلى أنهما تطرّقا إلى الوضع الإنساني في اليمن، وسبل إيصال المساعدات الإنسانية إلى ملايين اللاجئين والمدنيين اليمنيين.

يأتي ذلك فيما نشرت وكالة خبر اليمينة شريط فيديو يظهر فيه العميد طارق محمد عبد الله صالح، ابن شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، وهو في اجتماع مع عدد من العسكريين.

وذكرت الوكالة أن الاجتماع يأتي بعد ساعات من إعلان "قوات المقاومة الوطنية - حراس الجمهورية" التي يقودها طارق صالح عن تنفيذ أولى عملياتها العسكرية في جبهة الساحل الغربي.

ويظهر الفيديو العميد طارق صالح ببزته العسكرية من داخل إحدى غرف العمليات العسكرية، ويقوم بالشرح لعدد من الضباط عن مجريات المعركة في الساحل الغربي، بحسب وكالة خبر.



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