منظمة الكيماوي أخذت عينات من موقع الهجوم في دوما

أخبار الآن | أمستردام - هولندا (رويترز)

قالت منظمة حظرِ الأسلحة الكيميائية، إن فريقا من مفتشيها زارَ موقعاً في مدينة دوما لجمع ِ عيناتٍ لتحليلها بما يتصلُ بإستخدام أسلحة كيمياوية في السابع من أبريل الجاري.

وأضافت المنظمة ُ أنها ستقيمُ الوضعَ وستنظرُ في خطواتٍ لاحقةٍ بما يشملُ زيارة ً أخرى محتملة إلى دوما، وإن البَعثة ستُعدُ تقريرا وتقدمه للدول الأعضاء في المنظمة.

وستُعاد العينات إلى شبكةِ المعامل ِ المعنيةِ التابعة للمنظمة من أجل تحليلها.

وظل المفتشون يحاولون الوصول إلى دوما لعدة أيام لكن ذلك أُجل بعد تعرض فريق أمني تابع للأمم المتحدة لإطلاق نار في الموقع في 17 أبريل نيسان.

واتهمت فرنسا والولايات المتحدة روسيا بإعاقة الوصول إلى الموقع الذي تقول وكالات الإغاثة الطبية، إنه شهد مقتل العشرات من الأشخاص.

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