فتاة مصرية تقتل أمها وشقيقها حرقاً بسبب "الحوت الأزرق"

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلن مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن سوهاج جنوب مصر أن طالبة تبلغ من العمر 17 عاما قتلت والدتها وشقيقها المعاق حرقا ، كما أشعلت النار في منزلها تنفيذا لتعليمات لعبة الحوت الأزرق .

وأضاف المصدر أن الشرطة تلقت بلاغا باشتعال النيران في منزل يمتكله مواطن يدعى عصمت كمال سائق بقرية الغنيمية ، وأن مشعل النيران ابنته الفتاة التي استجابت لتعليمات الحوت الأزرق، مشيرا إلى أن الحريق أسفر عن وفاة والدة الفتاة وتدعى شادية تبلغ من العمر 49 عاما، وشقيقها المعاق ويدعى محمد عصمت، وإصابة شقيقها الآخر طه عصمت.

واعترفت الفتاة للشرطة بارتكابها الواقعة .

وسارعت قوات الأمن وقوات الحماية المدنية لموقع الحادث وتمكنت من اخماد النيران ومنع امتداده للمنازل المجاورة .

وتبين من التحقيقات أن الفتاة وتدعي شاهيناز سكبت البنزين في أرجاء المنزل واشعلت النيران فيه ، وارتكبت الجريمة بناء على تعليمات أدمن اللعبة .

وحررت السلطات محضرا حمل برقم 2372 إدارى مركز شرطة البلينا وقررت النيابة حبس الفتاة 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكانت مصر قد شهدت 6 حالات انتحار بسبب لعبة الحوت الأزرق خلال شهر واحد، كانت الأولى لنجل حمدي الفخراني البرلماني السابق، تبعها حالة لفتاة في الإسكندرية ، وكانت الحالة الثالثة لشاب من الشرقية ، والرابعة لشاب من السويس، والخامسة لطفل في المحلة بالغربية، والسادسة لطفل في البحيرة.

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