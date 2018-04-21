ضبط مخزن لداعش يحوي 23 صاروخاً في غرب الموصل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ضبطت قوات أمنية عراقية مخزنا لداعش يحوي صواريخ محلية الصنع خلال عمليات البحث والتفتيش في منطقة تقع غربي الموصل بحسبما أفادت مصادر أمنية عراقية.



و أوضحت المصادر الأمنية العراقية أنه خلال عمليات البحث والتحري عن مخلفات داعش ضَبط فوج طوارئ الموصل التابع لقيادة شرطة نينوى مخزناً من مخلفات داعش يضم 23 صاروخاً في حي الشفاء ضمن الجانب الأيمن غربي الموصل.



و كانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت إعتقال عشرات المسلحين من فلول داعش بينهم عدد من قادة التنظيم المحليين في الجانب الأيسر من الموصل شمالي العراق.



و قال الناطق بإسم الداخلية العراقية بحسب بيان لمركز الإعلام الأمني إن شرطة نينوى تنفذ حملة تفتيش وتنفيذ أوامر قبض وفق معلومات إستخباراتية أسفرت آخرها عن إلقاء القبض على 20 من بقايا مسلحي تنظيم داعش مطلوبين للقضاء و صدرت بحقهم أوامر إلقاء قبض وفق المادة 4 إرهاب أحدهم كان قياديا في التنظيم.



و أضاف المتحدث الأمني العراقي أنه تم القبض على هؤلاء الفلول في منطقة حي الإنتصار في الجانب الأيسر من مدينة الموصل.



و كانت القوات الأمنية العراقية عثرت أيضاً على العديد من القنابل والأحزمة الناسفة التي تم ضبطها في المنازل التي كان يتخفى فيها فلول التنظيم خلال عمليات دهم وتفتيش بمناطق متفرقة من الموصل.

اقرا ايضا

فرنسا تتهم روسيا بمحاولة إخفاء أدلة الكيماوي في دوما