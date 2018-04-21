دي ميستورا:الأمم المتحدة تدفع المفتشين لإنجاز مهمتهم في دوما

أخبار الآن | موسكو - روسيا (رويترز)

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا ستيفان دي ميستورا إن المنظمة الدولية تضغط من أجل ِ قيام مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإنجاز ِ مهمتهم في دوما السورية.

وأبلغ دي ميستورا الصحفيين بعد اجتماعِهِ بوزير ِ الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، بأن الأمم المتحدة تدفعُ المفتشينَ لفحص الموقع الذي يُعتقد أنه شهدَ هجوماً بالغاز بأسرع ما يُمكن من دون أي تدخل.

وكان شاهد من رويترز قال إن مركبة تحمل شعار الأمم المتحدة كانت في منطقة قريبة من موقع الهجوم الكيمياوي المزعوم في مدينة دوما السورية، اليوم الجمعة، ترافقها الشرطة العسكرية الروسية.

وقبل أيام تم إعادة فريق أمني من الأمم المتحدة أثناء قيامه باستطلاع في دوما، تمهيدا لزيارة فريق من المفتشين الدوليين التابعين لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية.

إلى ذلك، أفادت وكالة سبوتنيك، الجمعة، أن مفتشو الأسلحة الكيماوية لم يدخلوا دوما بعد، مبينة أن خبراء الكيماوي لا يرغبون بلقاء شهود عيان من دوما.

وكان مسؤولون في الأمم المتحدة أعلنوا أمس الأربعاء أن فريقاً أممياً يناقش مع النظام السوري وروسيا حالياً ترتيبات أمنية تسمح بنشر خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية للتحقيق في هجوم دوما في الغوطة الشرقية لدمشق.

وكان فريق أمني تابع للأمم المتحدة تعرض لإطلاق نار الثلاثاء، خلال قيامه بمهمة استطلاعية في دوما، تمهيداً لدخول محققي منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، كما أعلن مسؤول في الأمم المتحدة.



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