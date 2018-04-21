المقاومة اليمنية تسيطر على مواقع استراتيجية بالساحل الغربي

أخبار الآن | تعز - اليمن (وكالات)

نجحت المقاومة الوطنية اليمنية، بإسناد من قوات التحالف العربي، في السيطرة على مواقع استراتيجية في الساحل الغربي وذلك بعد هجوم مباغت على مواقع ِ تمركز ميليشياتِ الحوثي الإيرانية.

واستمرت قواتُ المقاومة الوطنية، بقيادة العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح، بالتقدم في الساحل الغربي والسيطرة ِ على مواقعَ استراتيجية من قبضةِ ميليشيات الحوثي الإيرانية شرقي مفرق المخا والبرح غربي محافظة تعز.

وأنهكت المواجهات التي تخوضها المقاومة القدرات العسكرية للحوثيين وكبدتهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح، وذلك بإسناد كبير من القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف، ودعم من المقاومة التهامية والجنوبية.

وشنت قوات المقاومة الوطنية، مدعومة بقدرات عسكرية كبيرة ونوعية، هجوما مباغتا على مواقع تمركز ميليشيات الحوثي الإيرانية بالساحل الغربي، أسفرت عن قطع الإمدادات على مواقع الحوثيين.

وذلك في إطار معركة عسكرية واسعة وحاسمة لتطهير ما تبقى من مديريات ومحافظات الساحل من قبضة الميليشيات، ووسط استعدادات مكثفة لأفراد المقاومة الوطنية بتوسيع محاور القتال مع ميليشيات الحوثي الإيرانية في مناطق أخرى بالساحل الغربي، بعد الانتصارات الكبيرة التي حققتها في مختلف جبهات القتال.

وقصفت مقاتلات التحالف العربي تعزيزات وآليات عسكرية للحوثيين في مفرق الوازعية بالتزامن مع بدء المقاومة عملية عسكرية واسعة بالساحل الغربي باتجاه مفرق المخا والبرح، وسط هزائم متلاحقة للميليشيات ومصرع عدد كبير من القيادات الميدانية في صفوفهم.

وتمثل قوات المقاومة الوطنية اليمنية التي شكلها العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح، إضافة نوعية للجهد العسكري في جبهات القتال بالساحل الغربي لليمن.

ويشارك آلاف المقاتلين المدربين ضمن وحدات متخصصة بقوات المقاومة الوطنية اليمنية وسط معنويات مرتفعة وإصرار على تطهير كامل التراب اليمني واستعادة الدولة ليشكلوا رافدا مهما في مسار العمليات العسكرية ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية في الساحل الغربي لليمن.

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