محمكة بحرينية تحكم بالسجن وإسقاط الجنسية عن 24 بحرينيا

أخبار الآن | المنامة - البحرين (وكالة أنباء البحرين)

أصدرت محكمة بحرينية أحكاماً بالسجن وإسقاط الجنسية عن 24 مواطناً، بعد إدانتهم بتشكيل جماعة إرهابية والتدرب في العراق وإيران ومحاولة قتل عناصر في الشرطة، بحسب ما أفاد مصدر قضائي بحريني.

وقال المصدر إن المحكمة قضت بالسجن المؤبد على عشرة من المتهمين وقررت أيضاً إحالة 7 مواطنين بحرينيين إلى المحاكمة بتهمة تفجير أنبوب نفط يربط البحرين والسعودية في نوفمبر الماضي.

كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن تشكيل خلية إرهابية داخل مملكة البحرين بقيام بعض قيادات ما يسمى سرايا الاشتر الإرهابي والهاربين والمتواجدين خارج مملكة البحرين بمواصلة نشاط ومخططات التنظيم الإرهابي داخل مملكة البحرين.

من خلال تجنيد عدد من العناصر داخل البحرين لتشكيل خلية إرهابية جديدة بالبلاد وتأهيلهم وتدريبهم عسكرياً بإيران والعراق على استخدام الأسلحة وكيفية تصنيع المتفجرات وكيفية رصد تحركات مركبات قوات الأمن وشخصيات قيادية وأماكن حيوية بمملكة البحرين.

إلى جانب إعداد المخازن والمستودعات بمختلف مناطق البحرين لإخفاء الأسلحة والمتفجرات التي سيتم تهريبها من خارج البلاد إلى البحرين لاستخدامها في مخططات التنظيم الإرهابي وذلك حتى يكون أعضاء تلك الخلية لديهم الخبرات والقدرات الكافية على تنفيذ مخططات التنظيم الرامي إلى استهداف العديد من الشخصيات القيادية والأمنية بالمملكة واستهداف القوات الأمنية ومركباتها.

وبناء على طلب النيابة أجريت التحريات الأمنية وتوصلت إلى اشتراك خمسة وعشرين متهمًا وتم القبض على أربعة عشر متهمًا والتعميم على الآخرين، وأقر المتهمون تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية وإحداث تفجير والشروع في القتل والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات وحيازة وإحراز وصناعة واستعمال المواد المفرقعة والأسلحة النارية بغير ترخيص.

وقد تم ضبط مواد متفجرة ومواد تدخل في تصنيعها بمساكن بعض المتهمين وأماكن يتخذونها لإخفاء أدوات ومواد تستخدم في ارتكاب جرائمهم.

وقد ارتكنت النيابة العامة في تحقيقاتها على شهادة المجني عليهم ومجرى التحريات والقائمين على القبض وضبط المضبوطات واعترافات المتهمين وكذلك نتائج التقارير الفنية والطبية وإجراء الدلالة التصويرية مع عدد من المتهمين في كيفية ارتكاب الوقائع المسندة إليهم والتي تتفق مع اعترافاتهم.

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