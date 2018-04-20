المرصد السوري: اتفاق لإخراج داعش من جنوب دمشق

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان التوصل إلى اتفاق بين النظام السوري من جهة، وتنظيم داعش من جهة أخرى، بإشراف روسي، يقضي بانسحاب مسلحي التنظيم من 3 أحياء جنوبي العاصمة دمشق، هي مخيم اليرموك والحجر الأسود والقدم.

ووفقا للاتفاق سيخرج مسلحي التنظيم نحو البادية السورية.

هذا وقصفت طائرات سلاح الجو العراقي مواقع لداعش في سوريا قريبة من حدود العراق على ما أفاد بيان حكومي عراقي.

وأوضح البيان أن طائرات عراقية قصفت مواقع لداعش بالجهة السورية المقابلة للقائم غربي العراق , مشيرا إلى أن تنفيذ الضربات ضد داعش في الاراضي السورية هو لوجود خطر من هذا التنظيم على الاراضي العراقية.

وكان رئيس الوزراي العراقي حيدر العبادي ذكر خلال كلمة له من الديوانية جنوبي العراق أن القوات الأمنية ستلاحق داعش في المنطقة وليس في العراق فقط.

وقال العبادي في كلمته "إننا عازمون على تحقيق نصر ثانٍ بعد كسر داعش وهزيمتها وهو نصر البناء والإعمار"، مضيفاً أن "المهمة ليست سهلة لكننا سنصنع معجزة أخرى بعد معجزة النصر الكبير ولن نتوقف عن ملاحقة داعش ليس في العراق فقط وانما في المنطقة".

وأضاف العبادي، أن "جميع العراقيين وجميع صنوف قواتنا المسلحة صنعوا النصر وسنواصل العمل بنفس الهمة والعزيمة لإكمال هذه النجاحات في المجالات الاقتصادية والزراعية وجلب الاستثمارات وتوفير آلاف فرص العمل للشباب العراقي"، داعيا إلى الحفاظ على الوحدة والتكاتف لتحقيق كامل تطلعات شعبنا.

إقرأ أيضاً:

طائرات عراقية قصفت داعش بالجهة السورية المقابلة للقائم