الداخلية السعودية: استشهاد 4 رجال أمن بإطلاق نار في عسير

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، يوم الخميس، تعرض نقطة تفتيش أمنية على طريق يربط محافظتي المجاردة وبارق بمنطقة عسير، لإطلاق نار من مصدر مجهول.

وأكدت الداخلية السعودية في بيان "استشهاد 4 من رجال الأمن السعودي" في الاعتداء، وقالت إنها "تمكنت من تحديد هوية عدد من المتورطين في إطلاق النار."

وتم القبض على اثنين من المتورطين، وأسفرت المتابعة الأمنية عن رصد شخص ثالث من المتورطين في الجريمة أثناء محاولته الفرار من قبضة رجال الأمن .

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