غارة أمريكية تقتل 5 مقاتلين تابعين لجماعة الشباب المتشددة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (رويترز)

نفذ الجيش الأمريكي ضربة جوية في بلدةِ البور شمالي الصومال، قُتل خلالَها خمسة ُ متشددين تابعينَ لجماعة الشباب، وفق ما أفادَ بيانٌ للقيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا.

وأضافت القيادة ُ إن الضربة نُفذتْ في الأول من نيسان أبريل الجاري، استهدفت مواقعَ تابعةٍ لجماعةِ الشباب المتحالفة مع تنظيم القاعدة.

وأشار البيان "تقديرنا أنه لم يلق أي من المدنيين حتفه في هذه الضربة الجوية".

وكثفت الولايات المتحدة هجماتها في البلد الواقع بمنطقة القرن الأفريقي منذ أن خفف الرئيس دونالد ترامب قواعد الاشتباك العام الماضي.

ومنذ انسحابهم من العاصمة مقديشو في 2011، فقد مقاتلو الجماعة السيطرة على معظم المدن والبلدات الصومالية، لكن لا يزال لهم وجود قوي في مناطق خارج العاصمة.

وأعلن الجيش والشرطة في الصومال أن مقاتلي الشباب اشتبكوا يوم الأحد لساعات مع قوات الاتحاد الأفريقي بعد أن فجروا سيارتين ملغومتين خارج إحدى قواعدها.

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