حفتر: عملية تحرير درنة من داعش باتت وشيكة

أخبار الآن | درنة - ليبيا ( غرفة الاخبار )



منذ فبراير/شباط 2018 بدأت قوات الجيش الليبي في الشرق عملية تحرير مدينة درنة من الجماعات الإرهابية التي تسيطر على المدينة من عام 2011.

لأول مرة، قام القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر بزيارة لبلدة عين مارة قرب مدينة درنة، والتقى عددا من أعيانها ووجهائها، معلنا أن عملية التحرير باتت وشيكة.

وأكد حفتر في كلمة وجهها للحضور أن القيادة العامة منحت أكثر من فرصة للجماعات الإرهابية في درنة لكي تسلم سلاحها وتحقن دماءها دون جدوى.

بناء الدولة الليبية الجديدة يبدأ بعملية تحرير درنة.. هذا ما أكده متابعون لزيارة المشير الليبي لافتين إلى أن زيارة حفتر إلى بلدة عين مارة إشارة إلى قرب الانتهاء من عملية عسكرية بدأتها القوات الليبية للقضاء على داعش وأتباعه في مدينة درنة.

وقال مراقبون إن أهم رسالة في زيارة المشير حفتر هي حرص القيادة الليبية والجيش الليبي على المدنيين في مدينة درنة وضواحيها،

مؤكدين أن رفع الروح المعنوية للجيش الليبي وأهالي المدينة كانت أيضا من أبرز رسائل هذه الزيارة الفريدة من نوعها.

ولفت مراقبون إلى أن عملية درنة التي تتم حاليا يجري التنسيق لها في الداخل الليبي وخارجه، وتحديدا مع الجارة مصر،

مؤكدا أن الهدف المشترك بين الجيش الليبي والمصري هو محاربة الإرهاب والقضاء على دواعش درنة وغيرهم.



من جانبهم، عبر أهالي بلدة "عين مارة" في كلمة لهم خلال زيارة المشير حفتر اليوم عن دعمهم الكامل للقيادة العامة في حربها ضد الإرهاب،

مطالبين بقيادتها للمرحلة؛ نظرا للوضع الحرج الذي تمر به ليبيا.



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