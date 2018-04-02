الإعلام السوري: بدء عملية إجلاء المقاتلين وعائلاتهم من دوما

أخبار الآن | دمشق - سوريا (وكالات)

على الرغم من الغموض الذي لا زال يلف ما وصف بأنه اتفاق بين جيش الإسلام والنظام السوري عبر الوسيط الروسي، إلا أن اليوم الاثنين سجل خروج أول حافلتين تقل مقاتلين.

وفي وقت أفيد بأنه المقاتلين الذي خرجوا في الحافلتين هم عناصر من جيش الأمة الذين كانوا معتقلين في سجون جيش الإسلام، أعلن التلفزيون السوري التابع للنظام ان الحافلتين تقلان أول مجموعة من مقاتلي جيش الإسلام وأسرهم ، وهما في طريقهما إلى شمال سوريا.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن في وقت سابق أن الاتفاق (بين جيش الاسلام والنظام) حول خروج نحو 1300 شخص من دوما استكمل تنفيذه بشكل كامل، حيث رصد خروج نحو 25 حافلة تحمل على متنها مئات المدنيين والمقاتلين السابقين في فصيل الاتحاد الإسلامي التابع لفيلق الرحمن وعائلاتهم متوجهين إلى مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي، تنفيذا لاتفاق أبرمه جيش الإسلام مع روسيا وهو اتفاق تضاربت الأنباء حول بنوده وما إذا كان جيش الإسلام سيسلم دوما أم سيبقى فيها.

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