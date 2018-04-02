إحباط هجمات إرهابية ومقتل 30 حوثيا

أخبار الآن | عدن - اليمن ( غرفة الأخبار )



الجيش اليمني أحبط بدعم من القوات المسلحة الإماراتية محاولة تسلل لميليشيات الحوثي جنوبي الحديدة، كانت تنوي تنفيذ هجمات إرهابية.

30 عنصرا من ميليشيات الحوثي الإيرانية لقوا مصرعهم واصيب العشرات منهم خلال محاولة تسلل فاشلة شرق مدينة حيس بجبهة الساحل الغربي وفق مصادر محلية.



كما قتل 16 من ميليشيات الحوثي في غارة للتحالف العربي استهدفت تجمعا لهم في مدينة الصالح بالحديدة.

في الأثناء استعادت قوات الشرعية في اليمن السيطرة على جبل جالس الاستراتيجي في القَبَّيْطة شمالي لحج. ويعد الجبل أرفع موقع عسكري في المنطقة، بالنسبة إلى الجانبين.

كما سيطرت القوات الحكومية على جبل النبي شعيب في القبيطة بمحافظة لحج، بعد شن هجوم على نجد قفل من محاور عدة، وحصار مواقع مليشيات الحوثي منذ أسبوع.

بالتوازي، تدور معارك في الخط الرابط بين منطقتي الشريجة والراهدة، في مسعى من قوات الشرعية للوصول إلى الراهدة، وهي المنطقة التي تعد أيضا هدفا للقوات التي تحركت من منطقة الشريجة. ومدينة الراهدة التابعة لمديرية خدير هي مركز عسكري مهم للمتمردين شرقي محافظة تعز.

بينما نفذ طيران التحالف أكثر من 20 غارة جوية على مواقع التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية في محافظات صعدة والجوف والبيضاء.

وكانت قوات الشرعية اليمنية قد واصلت بإسناد من التحالف تضييق الخناق على المعقل الرئيسي لميليشيات الحوثي في محافظة صعدة من أربع جبهات أحدثها جبهة الملاحيظ، حيث استعاد الجيش اليمني معسكر الكامب ومواقع استراتيجية مجاورة.



وشهدت جبهة الملاحيظ معارك متواصلة منذ ثلاثة أيام، استعاد خلالها الجيش الوطني السيطرة على معسكر الكامب ومرتفعات استراتيجية على الطريق المؤدي إلى جبال مران، أحد أهم المعاقل التي انطلقت منها حركة تمرد الحوثي.



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