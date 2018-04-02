إحباط محاولة تسلل للحوثيين لتنفيذ عمليات إرهابية بالحديدة

أخبار الآن | الحديدة - اليمن (متابعات)

أعلن الجيش اليمني، اليوم الإثنين، مقتل 30 مسلحا من المليشيا الحوثية الإيرانية، بعد محاولة تسلل فاشلة قاموا بها شرقي مدينة "حيس" التابعة لمحافظة الحديدة بغرض تنفيذ عمليات إرهابية، غربي البلاد.

وتمكنت قوات الجيش في ألوية العمالقة، وباسناد مباشر من القوات المسلحة الإماراتية، من صد الهجوم الحوثي وتكبيد المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

ووفقا لبيان صادر عن ألوية العمالقة في الجيش اليمني، فقد استمرت الاشتباكات لأكثر من ساعة، قتل على إثرها 30 حوثيا في محاولة التسلل البائسة لاستعادة مدينة حيس.

وتزامنت المعارك بإسناد مكثف من مقاتلات التحالف والقوات المسلحة الإماراتية التي استهدفت تعزيزات الانقلابيين في الجراحي والتحيتا وكبدتهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

اقرا ايضا

منشقة عن كوريا الشمالية تكشف أسرارا عن "كيم جونغ اونغ"