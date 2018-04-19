مباحثات أممية مع روسيا والنظام لتأمين دخول المحققين الى دوما

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن مسؤولونَ في الامم المتحدة أن فريقَ خبراء ِ المنظمةِ الدولية بحث َ مع روسيا والنظام السوري ترتيباتٍ أمنية ً تسمحُ بنشر خبراء منظمة حظر الاسلحة الكيميائية للتحقيق في هجوم دوما الكيماوي.

وقالت إدارة الامم المتحدة للسلامة والامن في تقرير وجه الى مجلس الامن إنها تأمل في وضع ِ ترتيبات تسمح للفريق بالانتشار في أقرب وقت ممكن في موقع ِ هجوم دوما الكيماوي, مشددة ً على ضرورة ِ الأخذ بالإعتبار ما حصل من إطلاق ِ نار خلال زيارة الفريق الامني الأخيرة.

وكان فريق أمني تابع للأمم المتحدة تعرض لاطلاق نار الثلاثاء الماضي خلال قيامه بمهمة إستطلاعية في دوما تمهيداً لدخول محققي منظمة حظر الاسلحة الكيميائية , كما اعلن مسؤول في الامم المتحدة لوكالة فرانس برس.

وبعد أربعة أيام من وصولهم الى دمشق، لم يبدأ محققو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عملهم الميداني بعد في دوما، التي تعرضت في السابع من نيسان/ابريل لهجوم كيميائي مفترض إتهمت القوى الغربية دمشق بتنفيذه وتسبب بمقتل وإاضابة أكثر من 500 مدني بينهم أطفال و نساء متأثرين بالغازات السامة التي تسببت بحالات إختناق وفق ما أفاد أطباء ومسعفون.

وقال تقرير الأمم المتحدة إن فريقها واجه أولا تظاهرة سلمية كبيرة , بينما في موقع آخر وقع انفجار واطلاق نار من اسلحة صغيرة باتجاه فريق ادارة الامم المتحدة للسلامة والامن , مضيفاً ان فريق الامم المتحدة غادر الموقع تحت غطاء وحماية الشرطة العسكرية الروسية وعاد سالما الى دمشق.

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