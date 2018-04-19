مئات اللاجئين السوريين في لبنان يعودون إلى بلادهم

أخبار الآن | شبعا - لبنان - (رويترز)



غادر مئات من السوريين، الذين ظلوا لاجئين لسنوات في لبنان، عائدين إلى بلادهم يوم الأربعاء في رجوع جماعي نادر لسوريين تركوا بلدهم منذ اندلاع الازمة في عام 2011.وانطلق نحو 500 شخص بينهم أطفال ومسنون من منطقة مزارع شبعا بجنوب شرق لبنان في 15 حافلة متجهين إلى بيت جن الواقعة جنوب غربي دمشق . ووصلت الحافلات إلى الحدود اللبنانية ظهر يوم الأربعاء قبل العبور إلى داخل سوريا.

وقال يونس عثمان (31 عاما) الذي كان يعمل في الزراعة بسوريا ويعود حاليا إلى بلاده بعد أربعة أعوام في لبنان إنه لا يعلم شيئا عن مدينته لكنه عبر عن سعادته بالعودة.



وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إن السلطات اللبنانية نظمت سير القافلة. وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان إنها لم تشارك في تنظيم عودة هؤلاء الناس أو غيرها من القوافل في هذا الوقت نظرا للموقف الإنساني والأمني السائد في سوريا.

وفر أكثر من نصف سكان سوريا قبل الحرب من ديارهم منذ اندلاع الصراع عام 2011 ومنهم أكثر من مليون طلبوا اللجوء في لبنان وباتوا يشكلون حاليا أكثر من ربع سكان البلاد.

ويدعو بعض الساسة اللبنانيين البارزين ومنهم الرئيس ميشال عون إلى عودة اللاجئين السوريين إلى المناطق الأكثر هدوءا في سوريا لكن الأمم المتحدة تقول إنه لا ينبغي إجبارهم على العودة.

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