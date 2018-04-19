قوات طارق صالح تدخل معركة إنهاء الانقلاب الحوثي

أخبار الآن | تعز - اليمن (وكالات)

بدأت قوات المقاومة الوطنية اليمنية، بقيادة العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح ابن شقيق الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، عملية عسكرية واسعة في الساحل الغربي لليمن باتجاه مفرق المخا ومنطقة البرح غربي محافظة تعز، للسيطرة على مناطق جديدة من قبضة ميليشيات الحوثي الإيرانية.

وتأتي هذه العملية، استكمالا لتحرير وتأمين الساحل الغربي، وفك الحصار عن تعز من الجهة الغربية، وذلك بإسناد من قوات التحالف العربي.

وشنت قوات المقاومة الوطنية اليمنية هجوما واسعا على مواقع ميليشيات الحوثي في الطريق المؤدية إلى البرح، والتلال التي تطل على الخط الرئيسي ومفرق موزع.

وتتزامن هذه العملية العسكرية النوعية مع استعدادات مكثفة للمقاومة الوطنية، لتوسيع محاور القتال مع ميليشيات الحوثي الإيرانية، في مناطق أخرى على الساحل الغربي.

من جانبها شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية مكثفة على مواقع ميليشات الحوثي في مفرق المخا وجبل الشبكة وموزع والبرح، أسفرت عن تدمير عدد كبير من الآليات العسكرية التابعة للميليشيات، وسط انهيارات متسارعة، ومصرع المئات في صفوفهم، في حين تمكنت قوات المقاومة الوطنية اليمنية، من اختراق المواقع الأمامية للحوثيين في معركة عسكرية نوعية وسط خسائر فادحة في صفوف الميليشيات.

و قال مصدر في المقاومة الوطنية في تصريح لوكالة "وام"، إن آلاف المقاتلين المدربين من أفراد المقاومة بدأوا تقدما كبيرا على عدة محاور بجبهة الساحل الغربي بدعم من قوات التحالف وتعزيزات عسكرية وآليات ثقيلة ومدرعات ومدافع وغطاء جوي، في عملية عسكرية حاسمة ضد ميليشيات الحوثي الإيرانية في الساحل الغربي.

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