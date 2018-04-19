قوات الشرعية اليمنية تطلق عملية عسكرية في مفرق المخا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أطلقت القوات الوطنية اليمنية المدعومة من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اليوم الخميس عملية عسكرية على مفرق المخا في الساحل الغربي من البلاد.



وبدأت العملية العسكرية، الخميس، بقصف مدفعي مبكر، تلاه قصف مدفعي من الآليات العسكرية التابعة لقوات الشرعية لمواقع تحصن ميليشيات الحوثي , كما وفرت مروحيات الأباتشي دعما جويا بقصف مواقع الانقلابيين في هذه المنطقة غرب البلاد.

وتأتي العملية العسكرية بعد قتل عشرات المسلحين من ميليشيات الحوثي الإيرانية في غارات جوية شنتها طائرات التحالف العربي على معاقلهم في الساحل الغربي ,كما تأتي بعد ساعات من تمكن القوات الإماراتية من إسقاط طائرة مسيرة إيرانية الصنع قرب هذه المنطقة.



و تهدف العملية العسكرية للسيطرة على مفرق المخا , وهو موقع إستراتيجي لتسهيل التحرك نحو الشمال وصوب مدينة الحديدة.



هذا و تشارك بالعملية آلاف العناصر المدربة لقوات المقاومة اليمنية بمساندة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.



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