طائرات عراقية قصفت داعش بالجهة السورية المقابلة للقائم

أخبار الآن | الأنبار - العراق (وكالات)

قصفت طائرات سلاح الجو العراقي مواقع لداعش في سوريا قريبة من حدود العراق على ما أفادت بيان حكومي عراقي.



و أوضح البيان أن طائرات عراقية قصفت مواقع لداعش بالجهة السورية المقابلة للقائم غربي العراق.

وكان رئيس الوزراي العراقي حيدر العبادي ذكر خلال كلمة له من الديوانية جنوبي العراق أن القوات الأمنية ستلاحق داعش في المنطقة وليس في العراق فقط.



و قال العبادي في كلمته "إننا عازمون على تحقيق نصر ثانٍ بعد كسر داعش وهزيمتها وهو نصر البناء والإعمار"، مضيفاً أن "المهمة ليست سهلة لكننا سنصنع معجزة أخرى بعد معجزة النصر الكبير ولن نتوقف عن ملاحقة داعش ليس في العراق فقط وانما في المنطقة".



وأضاف العبادي، أن "جميع العراقيين وجميع صنوف قواتنا المسلحة صنعوا النصر وسنواصل العمل بنفس الهمة والعزيمة لإكمال هذه النجاحات في المجالات الاقتصادية والزراعية وجلب الاستثمارات وتوفير آلاف فرص العمل للشباب العراقي"، داعيا إلى الحفاظ على الوحدة والتكاتف لتحقيق كامل تطلعات شعبنا.

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