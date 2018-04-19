التحالف يدمر منصتي إطلاق صواريخ للحوثي في البيضاء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (عبدالكريم جلمود)

لقي قياديان في تنظيم القاعدة في اليمن مصرعهما إثر مداهمة أمنية قامت بها قوات الحزام الأمني في محافظة أبين جنوب شرق العاصمة.

وقالت مصادر يمنية، إن القتيلين وهما مراد الدوبلي وحسن باصريع، كانا من المطلوبين أمنيا بعمليات إرهابية ويعتبران من أخطر قادة التنظيم باليمن بحسب المصادر الأمنية.

ضربة جديدة وجهتها قوات الحزام الأمني في اليمن ضد تنظيم القاعدة، أسفرت عن قتل اثنين من أخطر قياداته في محافظة أبين جنوب شرق العاصمة صنعاء، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

العملية جاءت بعد أيام من شن طائرات التحالف العربي سلسلة غارات على مواقع يتمركز فيها أفراد من التنظيم في محافظة حضرموت شرقي البلاد.

وتأتي الغارات ضمن عملية عسكرية واسعة أطلقتها قوات النخبة الحضرمية في شباط/فبراير الماضي، استهدفت مواقع للتنظيم بين وادي عمد ورخية بالمحافظة.

وتمكنت القوات خلال الأسابيع الماضية من السيطرة على وادي المسني، الذي يعد أهم معاقل تنظيم القاعدة في محافظة حضرموت.

من جهته تمكنت المقاومة الوطنية اليمنية بإختراق المواقع الأمامية للحوثيين في محيط معسكر خالد وجبل النار في الساحل الغربي، في عملية عسكرية أطلقتها قوات المقاومة بدعم من التحالف العربي، للسيطرة على مفرق المخا الإستراتيجي، بهدف تسهيل التحرك نحو الشمال وصوب مدينة الحديدة.

ودمرت طائرات التحالف قاعدتي إطلاق صواريخ تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية في البيضاء، إحداهما بالقرب من معسكر اللواء الـ 26، والثانية في منطقة الوهبية.

وفي جبهة ناطع شرق المحافظة، شنت قوات الشرعية هجوما بمختلف الأسلحة على مواقع للميليشيات في عدد من المرتفعات بمديرية الملاجم، أحد أهم مراكز تجمع ميليشيات الحوثي في المحافظة، ما أسفر عن قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين.

بدوره جدد التحالف العربي دعوته للأمم المتحدة إلى نقل مقرات الهيئات الأممية من المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي إلى المناطق التي تديرها الحكومة اليمنية الشرعية.

البعثة السعودية في الأمم المتحدة والحكومة اليمنية أوضحتا في رسالة إلى الأمين العام ومجلس الأمن، أن الحوثيين ينصبون قواعد إطلاق صواريخهم الباليستية بالقرب من مواقع عمل مكاتب الهيئات الأممية في اليمن، ما يمنع التحالف من استهدافها.

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