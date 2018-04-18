وام: ضبط طائرة مسيرة إيرانية غربي اليمن محملة بمتفجرات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وام)

أعلنت القوات الإماراتية المشاركة في قوات التحالف العربي تمكن وحداتها الخاصة بالدفاع ضد الطائرات المسيرة من ضبط طائرة مسيرة من نوع "قاصف/1 الإيرانية" محملة بالمتفجرات على ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.



وذكرت "وكالة وام" أن الطائرة الإيرانية الصنع كانت تحاول التسلل إلى مواقع قريبة من القوات اليمنية الشرعية المدعومة من قبل التحالف العربي في الساحل الغربي من اليمن , مؤكدة أنه خلال فحص الطائرة تم إكتشاف كمية كبيرة من المواد المتفجرة كانت معدة لاستخدامها ضد أهداف منتخبة.

وأكد التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الإستمرار في التصدي لهذه القدرات الإيرانية التي تشكل تهديداً مباشراً ليس فقط على القوات والشعب اليمني و لكن تهدد أيضاً حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر على غرار تهديدها للمنشآت المدنية مثل ما حصل مؤخراً في مطار أبها.



و كان الجيش اليمني أعلن إسقاط طائرة إيرانية بدون طيار تابعة لميليشيات الحوثي وصالح في مديرية القريشية بمحافظة البيضاء.



و قال الموقع الناطق باسم الجيش الوطني اليمني إن قوات الجيش تمكنت من إسقاط طائرة بدون طيار تابعة للميليشيات في موقع جبل نوفان الإستراتيجي بمديرية القريشية المحاذية في محافظة البيضاء.



و أضاف الموقع أن الميليشيات تحاول إطلاق مثل هذه الطائرات الإيرانية للتجسس على مواقع الجيش الوطني اليمني وتحركاته , و قد سبق إسقاط مثل هذه الطائرات في وقت سابق.





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