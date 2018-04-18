غريفيث: سأعرض على مجلس الأمن إطارا لمفاوضات اليمن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



قال المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث، يوم الثلاثاء، إنه يعتزم عرض إطار عمل لمفاوضات بخصوص إنهاء الأزمة في اليمن على مجلس الأمن خلال شهرين.



وشدد على أن على كل الأطراف عليها التعاون لفتح مطار صنعاء. معرباً عن قلقه نتيجة للصواريخ التي يتم إطلاقها من اليمن على السعودية.

وأضاف غريفيث أننا سنعمل على التوصل لاتفاق تقبل به كل الأطراف اليمنية، مؤكدا أنه لا حلول غير السياسية في اليمن وأيضا سوريا.

واعتبر أنه لا ضمانات لنجاح مفاوضات اليمن من دون الثقة وحسن النية.

وأكد أن الحكومة الشرعية أعربت عن استعدادها للمساعدة في تحقيق السلام في اليمن.

من جانبه أشاد مارك لوكا منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في اليمن بدور السعودية والإمارات الإغاثي في اليمن.

وشدد على ضرورة تفتيش السفن القادمة إلى اليمن.

وأكد أن آلاف العائلات اليمنية تحتاج إلى المساعدة كي تعيش.

وقال لوكا "قادرون على الوصول إلى كافة المحافظات اليمنية لكن نواجه عوائق. متوقعا تفشي وباء الكوليرا مرة أخرى باليمن.

وأضاف أن الصواريخ التي تطلق على السعودية تعطي الصراع في اليمن بعدا آخر.



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