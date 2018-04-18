الشرعية اليمنية على بعد 10 كلم من "قطع رأس الأفعى"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (منى عواد)

ضرباتُ موجعة تعرضت لها مليشيا الحوثي الانقلابية خلال الساعات الماضية، فقد تمكنت قوات الجيش اليمني، وبإسناد من التحالف العربي، من إحراز مكاسب ميدانية جديدة، والسيطرة على عدد من المواقع في معارك قتل فيها العشرات من مليشيا الحوثي ..

فعلاوة على تداعي عدد من الجبهات والمواقع الاستراتيجية في محافظات يمنية مختلفة، لقي قادة بارزون فيها مصرعهم بنيران الجيش اليمني ومقاتلات التحالف العربي، الذي أصبح على بعد 10 كلم من مسقط رأس عبد الملك الحوثي.

ففي محافظة الجوف، شمالي البلاد، حققت قوات الجيش تقدماً في مديرية "المصلوب"، بعد هجوم على مواقع المليشيا في جبهات "الساقية" و"السلان" و"الهيجة" و"سداح".

ولجأ الجيش اليمني مسنودا بالتحالف العربي، خلال الأيام الماضية، إلى استنزاف مليشيا الحوثي بشكل واسع وذلك من خلال فتح أكثر من جبهة عسكرية، أبرزها الجبهات المشتعلة في عقر دارهم بمحافظة صعدةِ، شمالي اليمن,

وواصل الجيش اليمني، توغله في معاقل الحوثيين ضمن عملية "قطع رأس الأفعى" العسكرية التي تستهدف رأس مدبر الانقلاب عبدالملك الحوثي.

وحسب مصادر عسكرية فقد سيطرت قوات الجيش اليمني على المجمع الحكومي لمديرية "الظاهر" في منطقة الملاحيظ، وذلك بعد معارك دامية مع مليشيا الحوثي الانقلابية، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وفي محافظة البيضاء، تصاعدت حدة المعارك بين الجيش اليمني مسنوداً بقوات التحالف ومليشيا الحوثي على أكثر من جبهة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وشهدت محافظة تعز معارك عنيفة وغارات جوية لمقاتلات التحالف العربي استهدفت بها تعزيزات لمليشيا الحوثي الانقلابية غربي المدينة.

ووفقاً لمصادر ميدانية، فقد قصفت مقاتلات التحالف تعزيزات حوثية في منطقة "البرح" غربي المدينة، ما أسفر عن تدمير عربتين تابعتين للمليشيا ومصرع وإصابة كل من عليها.



التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أعلن أن مليشيا الحوثي الإيرانية أطلقت 119 صاروخا استهدفت المملكة العربية السعودية منذ بداية الأزمة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للعقيد تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف العربي , وأضاف المالكي، أن القوات الشرعية حققت تقدماً كبيراً، وباتت على مسافة 70 كم من مدينة الحديدة، كما تمكنت من السيطرة على مدينة ميدي ورفع العلم اليمني.

وأكد المتحدث أن القوات الشرعية تتقدم في جميع جبهات نهم وحررت 4 مديريات.

وأوضح المالكي أن محافظة صعدة معقل زعيم المتمردين الحوثيين هي المركز الأساسي لإطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه السعودية وعلى المناطق اليمنية المحررة.

وأشار المتحدث باسم التحالف إلى أن الحوثيين حوّلوا مطار صنعاء إلى ثكنة عسكرية، حيث رصد التحالف طائرة من دون طيار أطلقت من مطار صنعاء.

المتحدث باسم التحالف أكد إن الأولويات لدى التحالف هي تحرير جميع أراضي اليمن وحماية المدنيين.

