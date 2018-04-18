إنطلاق الصفحة الثانية من ملاحقة فلول داعش شمالي الأنبار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أطلقت القواتُ العراقية الصفحةَ الثانية من عملياتِ مطاردةِ فلولِ داعش في صحراءِ الأنبار غربي العراق من سبعةِ محاور وفقَ ما أعلنت مصادر عسكرية عراقية.

وقالت المصادر العسكرية العراقية إن عمليات الأنبار وبإشرافٍ من قائدِ عملياتِ الأنبار اللواء الركن محمود الفلاحي شرعت بتنفيذِ عمليةٍ واسعة لملاحقةِ فلولِ داعش قربَ بحيرةِ الثرثار وصولا الى جنوبي البحيرة الواقعة شمالي الرمادي.

و أكد المصادر العسكرية العراقية أن عملية ملاحقة فلول داعش وقادتهم إنطلقت من مناطق البو شهاب و البو عبيد و الجرايشي و البوعساف و ناحية تل أسود و منطقة السويب وصولا الى الحافة الجنوبية لبحيرة الثرثار , مبينة أن طائرات التحالف الدولي ضد داعش في العراق و سوريا و سلاح الجو العراقي يساند القوات الأمنية في هذه العمليات.

وكانت قيادة عمليات محافظة الانبار أعلنت عن نتائج انطلاق عملياتها العسكرية باتجاه الحدود السعودية , مبينة أن القوات الامنية تمكنت من قتل عدد من فلول داعش وتدمير معسكر للتنظيم.

وقال قائد عمليات الأنبار اللواء الركن محمود الفلاحي إن القوات الامنية من الجيش والشرطة والعشائر تمكنت من قتل 15 ارهابيا من داعش و 6 ارهابيين و تدمير 11 عجلة للتنظيم والاستيلاء على عجلة وتدمير معسكر للتنظيم.

كما أعلن قائد عمليات الأنبار في وقت سابق من السبت الماضي عن إنطلاق عملية تطهير واسعة لصحراء الأنبار باتجاه الحدود السعودية غربي المحافظة.

اقرأ أيضا:

حصري لمراسلتنا.. هل يستعيد داعش السيطرة على شرق سوريا؟