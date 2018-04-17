محمد بن زايد: السعودية تمثل حصنا منيعا في مواجهة أي تهديد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أكد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،يوم الاثنين، على أن المملكة العربية السعودية تمثل حصناً عربياً إسلامياً منيعاً في مواجهة أية محاولات لتهديد الأمن الإقليمي".

وعبَّر الشيخ محمد بن زايد عن شكره وتقديره للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، القائدِ الأعلى لكافة القوات العسكرية، على رعايته الكريمة لـ"تمرين درع الخليج المشترك 1"، وتوجيهاته في نجاح التمرين وتحقيقه لأهدافه.

وأكد، عقب حضوره ختام "تمرين درع الخليج المشترك 1"، الذي أقيم في المنطقة الشرقية في وقت سابق اليوم بمشاركة قادة وكبار ممثلي 25 دولة، أن السعودية تمثل "حصناً عربياً إسلامياً منيعاً في مواجهة أي محاولات لتهديد الأمن الإقليمي، أو التدخل في الشؤون الداخلية العربية، أو العبث بمقدرات شعوب المنطقة ومكتسباتها".

وأشار كذلك إلى أن إقامة هذا التمرين العسكري الأضخم في المنطقة على أرض المملكة تؤكد "دورها المحوري والريادي بصفتها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، والثقة الكبيرة بها وبسياساتها وبقدرتها على أن تكون محوراً لتنسيق الجهود والإمكانيات والقدرات الإقليمية لمصلحة استقرار المنطقة وتحصينها وصيانة مصالح دولها وشعوبها".

وشدد الشيخ محمد بن زايد على أن "دولة الإمارات العربية المتحدة تقف دائماً في خندق واحد إلى جانب المملكة، وأن التحالف بين البلدين هو تحالف يقوم على أسس ثابتة وقواعد صلبة من التفاهم والاحترام المتبادَل والعمل المشترك؛ من أجل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، وصيانة مرتكزات الأمن القومي العربي في مواجهة أي مخاطر أو تهديدات".

كما أكد أن "مشاركة القوات المسلحة الإماراتية في هذا التمرين هي ترجمة لالتزام دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت، تحت قيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بالعمل مع الدول الشقيقة والصديقة في كل ما من شأنه تعزيز العمل المشترك في مواجهة الأخطار والتحديات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما أنها امتداد للحرص على إتاحة الفرصة للقوات المسلحة للتعرف إلى مدارس عسكرية مختلفة بالمنطقة والعالم، وتبادل الخبرات معها؛ ما يعزز من قدرتها وكفاءتها وجاهزيتها".

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