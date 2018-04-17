في الذكرى 44 ليوم الأسير.. مليون حالة اعتقال

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يوافق 17 نيسان/أبريل من كُل عام يوم الأسير الفلسطيني، وهو مناسبة وطنية فلسطينية للوفاء للأسرى وتضحياتهم، وشحذ الهمم وتوحيد الجهود، لنصرتهم ومساندتهم ودعم حقهم بالحرية.

ويحيي الفلسطينيون هذه المناسبة سنويًا بوسائل وأشكال متعددة، وينظمون المهرجانات الخطابية، والمسيرات والوقفات التضامنية مع الأسرى.

وفي هذا العام اي 2018 تصادف الذكرى رقم 44 ليوم الأسير الفلسطيني، وفي هذا الاطار ذكر نادي الأسير الفلسطيني في بيان أن نحو مليون حالة اعتقال نفذتها إسرائيل بحق فلسطينيين منذ عام 1948.

وأكد أن أكثر من 6500 أسير فلسطيني يقبعون اليوم في سجون إسرائيل بينهم 350 طفلا و62 امرأة.

وفي هذا الاطار قالت سفيرة فلسطين لدى هولندا، روان أبو يوسف، إنه تم إرسال ورقة قانونية وسياسية إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن الأسرى للمطالبة باتخاذ كافة الإجراءات والفعاليات ضمن نطاق المحكمة من خلال توفير الحماية وتفعيل أدوات المساءلة.

كمت تجدر الاشارة الى ان يوم الأسير الفلسطيني، أقره المجلس الوطني خلال دورته العادية يوم السابع عشر من نيسان/ إبريل عام 1974.

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