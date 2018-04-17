التحالف: داعش يكثف نشاطه غرب نهر الفرات

أخبار الآن |البوكمال - سوريا ( وكالات )

ذكر التحالف الدولي بقيادةِ الولاياتِ المتحدة ان تنظيمَ داعش يكثفُ نشاطهُ غربي نهرِ الفرات بما في ذلكَ مدينة البوكمال، لافتا إلى استعداد التحالف تقديم معلومات استطلاعية حول ذلك للجانب الروسي.

المتحدثُ باسمِ التحالف، العقيد رايان ديلون، قال إن التحالفَ الدولي سيبلغُ الروس في حالِ رصدِ عملياتٍ جديدة لداعش في الطرفِ الغربي للفرات، آملا أن يتخذوا إجراءاتٍ مناسبة ردا على المعلومات.

ديلون قال خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء في البنتاغون: "أكدت معلوماتنا الاستطلاعية أن تقارير تدل على أن داعش بدأ بتكثيف وتيرة هجماته على القوات التي تدعم النظام السوري، في الجانب الغربي من نهر الفرات في محيط مدينة البوكمال".

وأضاف ديلون: "سنبلغ الروس في حال رصدنا عمليات جديدة لداعش في الطرف الغربي للفرات، ونأمل في أن يتخذوا إجراءات مناسبة ردا على المعلومات، التي سنقدمها لهم".

وأشار العسكري الأمريكي مع ذلك إلى أن قوات التحالف الدولي ضد "داعش" لا تنفذ أي عمليات في الجانب الغربي من الفرات.

يذكر أن النظام تمكن خلال العام 2017، بالتعاون مع القوات الجوية الروسية، من انتزاع السيطرة على مناطق محافظة دير الزور الواقعة غربي نهر الفرات، بما في ذلك مدينة البوكمال، من احتلال تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي اتخذ منها معقلا له، فيما سيطرت وحدات "قوات سوريا الديمقراطية"، التي يشكل محورها المقاتلون الأكراد ويدعمها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، على الأراضي الواقعة شرقي نهر الفرات.



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