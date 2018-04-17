اعتقال قيادي في داعش بالنيجر على علاقة بمقتل 4 امريكيين

أخبار الآن | نيامي - النيجر ( وكالات )



اعتقلت قواتُ النيجر قياديا في تنظيمِ داعش متهم بالوقوفِ وراءَ قتلِ 4 عسكريينَ امريكيين خلال كمينٍ قبلَ عدةِ اشهر.

مصادر اعلامية قالت إن مجموعة من الجنودِ الأمريكيين هرعت إلى منطقةٍ في النيجر قبلَ أكثر من ستةِ أشهر، عقبَ اعتراضِ أجهزةِ الاستخباراتِ إشارةً من الهاتفِ المحمولِ للإرهابي إلا أنهم لم يعثروا عليه، وبعدَ ساعاتٍ قتلَ 4 جنودٍ أمريكيين في كمين قالت إن التحقيق فيه لا يزال مستمرا.

وأفاد المصدر، استنادا إلى مسؤول رفيع في هذا البلد، بأن قوات جيش النيجر اعتقلت الشهر الجاري رجلا تنطبق أوصافه على شيفو، وهو قيادي كبير لجماعة موالية لتنظيم "داعش"، وأن السلطات تعمل على التحقق من هويته.

وأكد موسى سالو بارمو، رئيس قوات النيجر الخاصة أن دورية تابعة لجيش النيجر اعتقلت قبل أسبوعين المشتبه به في منطقة تيلابيري قرب الحدود مع مالي، وسلمته لاحقا لوحدة خاصة لمكافحة الإرهاب في العاصمة نيامي، مضيفا "هم لا يزالون يحققون ويحاولون التعرف على هذا الشخص".

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