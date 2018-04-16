قوات الشرعية تقترب من مسقط رأس عبدالملك الحوثي في صعدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

سيطرت القوات الشرعية اليمنية على سوق الملاحيظ بمديرية الظاهر بصعدة والذي يبعد قرابة 10 كيلومترات عن مسقط رأس زعيم المتمردين عبد الملك الحوثي.

وذكرت مصادر عسكرية أن دخول قوات الجيش الوطني بدعم من قوات التحالف إلى سوق الملاحيظ والسيطرة عليه يعني قطع خطوط إمداد الحوثيين بين محافظة صعدة ومدينة حرض في حجة (شمال غرب اليمن)، والحدودية مع السعودية.

ويأتي هذا التقدم العسكري بعد أن تمكنت قوات الجيش في وقت سابق من تأمين المجمع الحكومي في المديرية الواقعة جنوبي غرب صعدة.

إقرأ أيضاً:

هايلي: جاهزون للرد إذا استخدم النظام الكيماوي مرة أخرى

أدلة امريكية تثبت تورط النظام السوري في هجوم دوما الكيمياوي