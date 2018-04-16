قرقاش: غياب أمير قطر عن القمة نتيجة طبيعية للمكابرة

أخبار الآن | دبي - الإمارات (غرفة الاخبار)

أكدَ وزيرُ الدولة للشؤونِ الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، أن غيابَ قطر عن القمِة العربية التي عقدت الأحد في الظهران بالسعودية، نتيجةٌٌ طبيعية لسياسةِ المكابرة التي انتهجتها قطر .

وكان قرقاش أكد الأحد أن قمةَ الظهران تأتي في مفترقٍ مهم للغاية في العالم العربي، لا سيما وأن الحاجةَ ضرورية في هذهِ الظروفِ الاستثنائية لجمعِ كلمةِ العرب و تفعيلِ عملهم المشترك.

وقال في تغريدة الاثنين: "غياب أمير قطر عن حضور قمة الظهران نتيجة طبيعية، ومؤسفة، لسياسة المكابرة التي اتبعتها الدوحة منذ بدأ أزمتها، غياب الحكمة مستمر ومعه العزلة والتهميش، ولن يعوض ذلك الإعلام وشركات العلاقات العامة والولاءات المشتراة."

وكان قرقاش أكد الأحد أن قمة الظهران تأتي في مفترق مهم للغاية في العالم العربي، لا سيما وأن الحاجة ضرورية في هذه الظروف الاستثنائية لجمع كلمة العرب و تفعيل عملهم المشترك، مضيفاً أن "الملك سلمان بن عبدالعزيز، قادر على ذلك."

يذكر أن قمة القدس المنعقدة في الظهران شددت الأحد، على التعهد بتقديم الدعم اللازم للقضية الفلسطينية.

كما أكد البيان الختامي للقمة 29 على العمل على دعم الاستراتيجيات لصيانة الأمن القومي العربي.

اقرأ أيضا:

العاهل السعودي يطلق اسم القدس على القمة العربية