ختام مناورات درع الخليج بحضور الملك سلمان وقادة عرب

أخبار الآن | الجبيل - السعودية ( وكالات )

شهد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وقادة دول عربية حفل اختتام مناورات درع الخليج المشترك.

ويرعى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الاثنين، فعاليات ختام تمرين "درع الخليج المشترك 1"، وذلك بحضور عدد من قادة الدول المشاركة في التمرين.

وقد استمر التمرين مدة شهر كامل.

ويعد التمرين الأضخم في المنطقة على الإطلاق، سواء من حيث عدد القوات والدول المشاركة، أو من ناحية تنوع خبراتها ونوعية أسلحتها.

ونفذ التمرين عدة سيناريوهات محتملة، استهدفت رفع الجاهزية العسكرية للدول المشاركة، وتحديث الآليات والتدابير المشتركة للأجهزة الأمنية والعسكرية، وتعزيز التنسيق والتعاون والتكامل العسكري والأمني المشترك.

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