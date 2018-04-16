برلين: الأسد لا يمكن أن يكون جزءا من الحل في سوريا

أخبار الآن | لوكسمبورغ - لوكسمبورغ (رويترز)

قالَ وزيرُ الخارجية الألماني هايكو ماس إن الصراعَ السوري بحاجةٍ إلى حل يتمُ التوصلُ إليهِ عبرَ التفاوض وتشاركُ فيهِ كلُ القوى في المنطقة، مضيفا أنهُ لا يتخيلُ أن يكونَ شخصٌ استخدمَ أسلحة كيماوية ضدَ شعبهِ جزءا من هذهِ العملية.

ماس أبلغَ الصحفيين عندَ وصولهِ لحضورِ اجتماعٍ لوزراءِ خارجيةَِ الدولِ الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ببروكسل انهُ سيكونُ هناكَ حلٌ يشاركُ بهِ جميعُ من لهم نفوذٌ في المنطقة.

وكان ماس سئل عما إن كان بشار الأسد يمكن أن يكون جزءا من حل الأزمة في سوريا.

”لا يمكن أن يتخيل أحد أن يكون شخص يستخدم الأسلحة الكيماوية ضد شعبه جزءا من هذا الحل“.

وانتقد هايكو ماس روسيا بسبب سلسلة من الوقائع خارج حدودها، منحيا عليها باللائمة في هجوم إلكتروني استهدف وزارته وحث موسكو على ضرورة تغيير سلوكها.

وأورد ماس سلسلة وقائع وصفها بأنها مثيرة للمشاكل وكانت روسيا طرفا فيها، ومنها عدم حدوث تقدم في تنفيذ وقف لإطلاق النار في أوكرانيا، وهجوم بغاز سام في بريطانيا، ودعم موسكو للنظام السوري، ومساعيها للتأثير على الانتخابات في الغرب، بالإضافة إلى الهجوم الإلكتروني.

اقرأ أيضا:

ترامب يرغب في سحب القوات الأمريكية من سوريا في اسرع وقت