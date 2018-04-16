التحالف العربي يعترض صاروخين باليتسيين فوق المخا

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تمكنت دفاعات التحالف العربي من اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثي الانقلابية، باتجاه مدينة المخا الساحلية غرب اليمن.

واوضحت مصادر ميدانية لوسائل اعلام ان الصاروخين تم اعتراضهما فوق سماء مدينة المخا، دون تسجيل اي اضرار بشرية او مادية.

ولم يتم التحقق من مكان اطلاق الميليشيات لهذه الصواريخ.

وكثفت ميليشيات الحوثي في الفترة الاخيرة من اطلاق صواريخ باليستية، باتجاه المحافظات اليمنية المحررة، والاراضي السعودية، مع هزائمها الميدانية المتوالية وتضييق الخناق عليها في كافة الجبهات، لكن الدفاعات الجوية للتحالف تعترضها في كل مرة، كما تخفق الميليشيت في إطلاق بعضها.

وتتهم الحكومة الشرعية والتحالف العربي، ايران بتزويد ميليشيات الحوثي بهذا النوع من الصواريخ الباليستية، التي لم تكن موجودة ضمن العتاد العسكري للجيش اليمني الذي نهبته الميليشيات، وهو ما يؤكده تقرير لجنة فريق الخبراء التابع للامم المتحدة والمعني بالعقوبات في اليمن.

إقرأ أيضاً:

قوات الشرعية تقترب من مسقط رأس عبدالملك الحوثي في صعدة