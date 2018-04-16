افتتاح المؤتمر الدولي الأول لمكافحة الإرهاب بطرابلس

أخبار الآن | طرابلس - ليبيا - (وكالات)

عقد اليوم الأحد في طرابلس الليبية المؤتمر الدولي الأول لمكافحة الإرهاب تحت شعار "الإرهاب ومواجهته.. الواقع والتحديات"، برعاية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ، وبحضور نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق.

وأكد معيتيق في كلمة ألقاها أمام الحضور، ضرورة القضاء على ظاهرة الإرهاب التي عانت منها ليبيا طيلة السنوات الماضية، مشيرًا إلى عزم حكومة الوفاق مواجهة الإرهاب والقضاء عليه بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من أجل تجفيف منابعه من خلال مؤسسة عسكرية موحدة قادرة على بسط الأمن وتحقيق الاستقرار في كل مناطق ليبيا.

ويهدف المؤتمر الذي حضره كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة، ووكلاء وزارة الدفاع، الداخلية، الخارجية، ورؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية وعدد من السفراء المعتمدين لدى ليبيا، إلى حشد أكبر قدر من الدعم الأقليمي والدولي لمساعدة ليبيا في مواجهة الإرهاب من أجل قطع شرايين تمويله وتضافر الجهود لمحاصرته، من خلال تبادل المعلومات عن أماكن تواجده.

كما يهدف المؤتمر للتعريف بمخاطر الإرهاب وكيفية بناء القدرات الوطنية المؤهلة لمكافحته، والتطلع لدور فاعل من المجتمع الدولي لدعم ليبيا في مواجهته.

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