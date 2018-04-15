واشنطن: غازا السارين والكلور استخدما في الهجوم على دوما

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة (رويترز)

قال مسؤولٌ بالإدارةِ الأمريكية إن معلومات مؤكدة تثبتُ استخدامَ النظام السوري لغازي السارين والكلور في أحدثِ هجومٍ كيماوي وقعَ في سوريا مما دفعَ الولايات المتحدة لشنِ الضربات.

وأضافَ المسؤولُ أنهُ على الرغمِ من أن المعلومات المتوافرة عن استخدامِ الكلور أكبر بكثير إلا أن معلوماتٍ كثيرة تشيرُ أيضا إلى استخدامِ السارين.

وقال : "إن الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على سوريا استهدفت مواقع كانت تحوي مواد يمكن استخدامها لإنتاج أسلحة كيماوية مثل غاز السارين."

وأضاف“استنتجنا أن كلا من السارين والكلور استخدم في الهجوم“.

وقالت الدول الغربية يوم السبت إن هجماتها الصاروخية أصابت لب برنامج الأسلحة الكيماوية السوري.



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