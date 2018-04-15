ملك الأردن: يجب التصدي لأي تدخل في شؤوننا العربية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

انطلقت منذ قليل أعمال القمة العربية التاسعة والعشرين في مدينة ظهران السعودية، وبدأت القمة في كلمة للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، أكد فيها الإلتزام بمبدأ حسن الجوار، عبد التصدي لأي محاولات تدخل في شؤون الدول العربية.

كما بارك ملك الأردن الإنتصار الذي حققه العراق على تنظيم داعش، مؤكدا وقوف بلاده إلى جانبه شعبا وحكومة.

من جانبه جدد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إدانته الشديدة للأعمال الإرهابية التي تنفذها إيران في المنطقة، ورفضه تدخلاتها السافرة في الشؤون الداخلية للدول العربية.





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