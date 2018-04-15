قوات الشرعية اليمنية تحرّر وادي الشعب في صعدة

أخبار الآن | صعدة - اليمن (صحف)

حررت قواتُ الشرعية اليمنية أمس منطقةَ وادي الشعب في مديرية كتاف بمحافظةِ صعدة، كما شنَ الجيشُ اليمني هجوماً عنيفاً على مواقع ميليشيا الحوثي في أطرافِ منطقةِ قانية بين محافظتي البيضاء ومأرب



أسفرت عن قتلِ عشراتِ المتمردينَ من بينهم صاحبُ التاريخِ الأسود في انتهاكِ وإهانةِ اليمنيين المدعو أبو هاشم الذي كان يديرُ مركزاً للتفتيش في مديريةِ رداع، فيما ردت الميليشيا بهجوم انتقامي استهدف الأحياء السكنية في مديرية حيس على الساحل الغربي.

وتمكنت قوات الشرعية من السيطرة على منطقة وادي الشعب في مديرية كتاف بصعدة بعد معارك عنيفة خاضتها خلال الساعات الماضية.



وبحسب مصادر ميدانية فإن معارك عنيفة تواصلت لليوم السادس على التوالي بين قوات الشرعية وميليشيا الحوثي الانقلابية في الجبال رشاحه والمليل والفرع ومن جبال الشعر ضمن عملية عسكرية واسعة لتحرير ما تبقى من مديرية كتاف.

وأكدت المصادر أن علم الجمهورية يرفرف بكتاف في صعدة بعد أن أحكمت قوات الشرعية قبضتها على وادي الشعب ووادي العطفين إلى الفرع والتباب المطلة على وادي آل ابوجباره التي كانت تحت سيطرة الميليشيا جنوب شرقي مركز مديرية كتاف. في غضون لك، هاجمت قوات الشرعية مواقع الميليشيا في أطراف منطقة قانية بمحافظة البيضاء.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ الرسمية عن مصدر عسكري، القول إن الهجوم استهدف مواقع الميليشيا في أطراف قانية باتجاه موقع ‏يسبُل الاستراتيجي الفاصل بين منطقة قانية وعزلة الوهبية التابعة لمديرية السوادية بالبيضاء ‏والتي تعد المركز الرئيس للميليشيا في المحافظة.‏

وذكر المصدر أن الهجوم جاء بعد هدوء حذر ساد المنطقة عقب تحرير ‏الجيش لسوق قانية وموقعي مسعوده والعُر الاستراتيجيين من الميليشيا وأن طيران التحالف العربي ساند هجوم الجيش الوطني وشن غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية للميليشيا الحوثية في ‏منطقة يسبل أسفرت عن قتلى وجرحى بين عناصرها وتدمير دبابة وأسلحة ‏وذخائر. وأضاف: «دمرت غارات أخرى، للتحالف دبابة وعربة عسكرية مع طاقمهما أسفل هضبة صباح حنكة ‏معنز بمديرية ذي ناعم في المحافظة ذاتها».



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