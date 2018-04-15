ترامب عبر تويتر: الضربات نفذت والمهمة أنجزت بإحكام

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدات على حسابه الرسمي على موقع تويتر، تناول فيها الضربات الجوية الأمريكية الغربية على سوريا.

وكتب في تغريدة إن الضربات التي استهدفت سوريا نُفذت بإحكام وإن المهمة أُنجزت، واصفا بأنها كانت محكمة.

وأشاد ترامب بحليفيه فرنسا وبريطانيا على المشاركة في توجيه الضربات على أهداف للنظام السوري.

وكانت الضربات التي تنفذها الولايات المتحدة مع فرنسا وبريطانيا استهدفت مركز البحوث العلمية وقواعد ومقرات عسكرية في العاصمة السورية دمشق ومحيطها، فضلا عن منشآت عسكرية في مدينة حمص.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة، عن أن هناك عملية عسكرية جارية حاليا في سوريا بمشاركة فرنسا وبريطانيا، لمعاقبة نظام الرئيس بشار الأسد المتهم بشن هجوم كيميائي ضد المدنيين.

وقال ترامب الذي كان يتحدث في البيت الأبيض: "تجري عملية عسكرية مشتركة مع فرنسا وبريطانيا، ونحن نشكر" البلدين، فيما اعتبر السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف أن الضربات العسكرية الغربية في سوريا تعد "إهانة للرئيس الروسي"، مشددا على أن تلك الضربات ستكون لها عواقب.

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