بيان القمة العربية الختامي يؤكد على الالتزام بسيادة الدول 

... اختتام مفاوضات جنيف بورقة مبادئ للانتقال السياسي كشف المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، في ختام جولة محادثات جنيف، أن أياً من الأطراف المشاركة في المفاوضات لم يرفض وثيقته الموجزة بشأن مبادئ المحادثات،

... بدء الجولة الثالثة من مباحثات أستانة حول الأزمة السورية بدات في العاصمة الكازاخية اجتماع أستانة 3، حول الأزمة فى سورية وأجرى وفد النظام مع الوفد الروسي برئاسة الممثل الخاص للرئيس الروسي، لقاء تشاوري في إطار الجولة الثالثة من إجتماع أستانة.

... تعرف على فوائد القرفة وأضرارها على صحتك القرفة هي عبارة عن شجرة تتميّز بعمرها الطّويل، وبرائحتها القويّة، وبشدّة اخضرار أوراقها، تكون أوراقها على شكل قلب، وثمارها مائلةً إلى السّواد الشّديد. تتفرّع من جذورها فسائل صغيرة عديدة، ويتمّ أخذ القشور من الّلحاء ليتمّ كشطها وإخراج القرفة من أجزاءها، وما يتبقى من زيتها الطيّار يصنّع منه زيت القرفة .

... أدلة امريكية تثبت تورط النظام السوري في هجوم دوما الكيمياوي قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، إن لديها أدلة على تورط النظام السوري في الهجوم الكيمياوي على دوما الأسبوع الماضي...