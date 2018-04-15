بيان القمة العربية الختامي يؤكد على الالتزام بسيادة الدول
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
صدر البيان الختامي للقمة العربية المنعقدة في مدينة ظهران السعودية وجاء فيه تأكيد الدول الاعضاء على الالتزام بسيادة الدول العربية والعمل على دعم الاستراتيجيات لصيانة الأمن القومي العربي
وإلى جانب ذلك تضمن البيان تعهد الدول الاعضاء بالعمل اللازم لدعم القضية الفلسطينية والتشديد على أهمية السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط على أساس مبادرة السلام العربية.
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